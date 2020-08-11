«Он и до свадьбы прибухивал»: Наталья Штурм нелестно отозвалась о муже Валентины Легкоступовой

Как считает певица, ее коллега не хотела выходить замуж, но все же в итоге согласилась.

Певица Наталья Штурм нелестно отозвалась о муже своей коллеги Валентины Легкоступовой. Как считает звезда, мужчина, скорее всего, и ранее злоупотреблял спиртными напитками.

«Видимо, он и до свадьбы прибухивал. А Валю можно понять. Нереализованность в творчестве, а тут поклонник навязчиво замуж зовет. Наверное, восприняла это как обновление, придало веру в себя, интерес СМИ. Артисты всегда остаются артистами до конца. Очень надеюсь и желаю Валентине выздороветь, а наших промоутеров вспомнить и пригласить Валю не только на ток-шоу, но и на концерты/музыкальные проекты». Наталья Штурм

Как думает Штурм, мужчина мог сделать певицу зависимой к алкоголю. Сама она добавила, что никогда пьяной Легкоступову не видела. Также Штурм заметила, что всю правду знает только дочь коллеги.

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Валентина Легкоступова, по слухам, сейчас находится в коме. В СМИ прошла информация, что она пила несколько дней с мужем и ее в невменяемом состоянии обнаружила дочь. Певица была доставлена в наркологическую клинику, где ей стало хуже. Звезда замужем за Юрием Фирсовым, профессиональным яхтсменом.