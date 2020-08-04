Безрукова предстала на светской тусовке в алом платье-халате, собрав волосы в стильную «розетку»

Москва одной из первых стала выходить из ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса. Здесь состоялись первые кинопоказы, на которые поспешили отечественные звезды. Что говорить, светских тусовок не было давно и каждый посчитал за счастье показать себя публике.

Также поступила и Ирина Безрукова, которая посетила сразу две премьеры подряд — показ российской комедии «Хэппи-энд» и французской мелодрамы «Русалка в Париже».

«Первый я смотрела в старейшем кинотеатре Москвы «Иллюзион». Премьера была как до карантина: с красной дорожкой, фуршетом и с участием команды, снявшей этот фильм. А второй фильм посмотрела на свежем воздухе, в парке. Оба фильма легкие, праздничные и нежные. С удовольствием пообщалась с коллегами, многих не видела долгое время, радость от встречи была непередаваемая!» — поделилась она впечатлениями.

Для появления на красной дорожке Безрукова выбрала актуальное платье-халат с капюшоном. Под которым скрывалась молодежная прическа «розетка». Многие отечественные звезды уже отдали ей предпочтение.