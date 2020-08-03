Колоритная пара в черном: Анна Семенович появилась на светской тусовке в сопровождении Александра Носика

Они заранее продумали свои образы для выхода на публику.

Анна Семенович недавно заявила о том, что у нее есть молодой человек, с которым очень серьезные отношения. Пара даже планирует детей. Имя своего тайного возлюбленного звезда так и не огласила, однако на публике недавно появилась с известным актером-холостяком.

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На одной из первых обширных светских тусовок в честь премьеры фильма «Хэппи-энд», певица предстала в компании звезды сериала «Возвращение Мухтара» Александра Носика, пишет «КП». Пара все время держалась вместе, с удовольствием позируя фотографам.

При этом было совершенно очевидно, что они появились вместе отнюдь не случайно: артисты продумали свои образы для выхода в свет, отдав предпочтение черному цвету. Судя по всему, молодые люди понимали, что объективы фотокамер будут прикованы к их необычному союзу. Анна даже позволила себе определенную вольность, обняв актера за талию, тот ответил девушке взаимной нежностью.

Отметим, что до 2017 года Александр состоял в браке с Ольгой Зингер, продюсером и бизнес-леди. В настоящий момент он не замечен в официальных отношениях.