«Интересно и необычно»: Безрукова выбрала для прогулки по Москве базовый тренч с крупным рисунком

Актриса Ирина Безрукова прогулялась по Москве в неброском, но в то же время запоминающемся образе, который высоко оценил профессиональный стилист. Артистка примерила песочный тренч с объемными рукавами и цветочным рисунком внизу, скомбинировав его со слипонами оттенка кофе с молоком.

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«Как интересно и необычно смотрится базовый тренч из-за крупного рисунка на ткани. Бежевые слипоны хорошо дополняют повседневный образ, а на вечер прекрасно подойдут более сложные модели обуви на каблуке. Укладка и макияж прекрасно вписываются во всю концепцию стиля! Все красиво и ничего лишнего», — прокомментировала образ звезды для Teleprogramma.pro бьютимэйкер-стилист Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимэйкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многие отечественные звезды, включая Юлиану Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.