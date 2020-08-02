Семейные узы: родная дочь Вахиде Гердюм сыграла в «Великолепном веке» внучку Махидевран султан

55-летняя Вахиде Гердюм заменила в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли. В исторической ленте актриса предстала в роли хасеки Хюррем султан. Примечательно, что в этом проекте партнерша Халита Эргенча снималась вместе с родной дочкой. 26-летняя Ализе Гердюм предстала перед поклонниками сериале в образе внучки Махидевран султан. Таким образом, девушке досталась роль дочери шехзаде Мустафы. Вся ирония заключалась в том, что по сюжету Хюррем (Вахиде Гердюм) и Махидевран (Нур Феттахоглу) непримиримые соперницы. При этом в жизни между этими двумя актрисами не было никаких недомолвок. К тому же продюсеры проекта не видели ничего предосудительного в том, что дочь Вахиде сыграет роль — Нергисшах султан.

В отличие от Мерьем Узерли — 39-летняя Нур Феттахоглу принимала участие и в последнем сезоне сериала «Великолепный век». В одном из интервью актриса призналась, что ей часами приходилось проводить в кресле гримера для того, чтобы стать визуально старше своих лет. Ведь партнерша Халита Эргенча играла и «возрастную» Махидевран.

По словам Мерьем, она покинула проект из-за профессионального выгорания. Актриса решила заняться своей личной жизнью. Узерли одна воспитывает шестилетнюю дочку Лару.

Экранная внучка Нур Феттахоглу — Ализе Гердюм была всего на тринадцать лет младше актрисы. Однако эта разница в возрасте не помешала им воплотить в жизнь написанную сценаристами историю.