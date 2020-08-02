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Семейные узы: родная дочь Вахиде Гердюм сыграла в «Великолепном веке» внучку Махидевран султан

Партнерша Халита Эргенча снималась в исторической ленте вместе со своей наследницей - 26-летней Ализе Гердюм.

Семейные узы: родная дочь Вахиде Гердюм сыграла в «Великолепном веке» внучку Махидевран султан
Халит Эргенч и Вахиде Гердюм (Фото: кадр из сериала "Великолепный век")

55-летняя Вахиде Гердюм заменила в турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли. В исторической ленте актриса предстала в роли хасеки Хюррем султан. Примечательно, что в этом проекте партнерша Халита Эргенча снималась вместе с родной дочкой. 26-летняя Ализе Гердюм предстала перед поклонниками сериале в образе внучки Махидевран султан. Таким образом, девушке досталась роль дочери шехзаде Мустафы. Вся ирония заключалась в том, что по сюжету Хюррем (Вахиде Гердюм) и Махидевран (Нур Феттахоглу) непримиримые соперницы. При этом в жизни между этими двумя актрисами не было никаких недомолвок. К тому же продюсеры проекта не видели ничего предосудительного в том, что дочь Вахиде сыграет роль — Нергисшах султан.

Звезда "Великолепного века" Вахиде Гердюм
Вахиде Гердюм заменила в проекте Мерьем Узерли (Фото: кадр из сериала «Великолепный век»)

В отличие от Мерьем Узерли — 39-летняя Нур Феттахоглу принимала участие и в последнем сезоне сериала «Великолепный век». В одном из интервью актриса призналась, что ей часами приходилось проводить в кресле гримера для того, чтобы стать визуально старше своих лет. Ведь партнерша Халита Эргенча играла и «возрастную» Махидевран.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу с Ализе Гердюм и Беррак Тюзюнатач
Нур Феттахоглу (справа на снимке) сыграла Махидевран султан и мать шехзаде Мустафы. Ализе Гердюм (слева) предстала в образе внучки султана Сулеймана, а Беррак Тюзюнатач (в центре) досталась роль наложницы Мустафы (Фото: кадр из сериала «Великолепный век»)

По словам Мерьем, она покинула проект из-за профессионального выгорания. Актриса решила заняться своей личной жизнью. Узерли одна воспитывает шестилетнюю дочку Лару.

Дочка актрисы Вахиде Гердюм - Ализе Гердюм
Ализе Гердюм как и ее звездная мама стала актрисой (Фото: Instagram.com/alizegordum)

Экранная внучка Нур Феттахоглу — Ализе Гердюм была всего на тринадцать лет младше актрисы. Однако эта разница в возрасте не помешала им воплотить в жизнь написанную сценаристами историю.

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