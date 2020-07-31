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Мамины объятия: Феттахоглу вслед за Мерьем Узерли поделилась снимком с дочкой

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» вместе со своей семьей поселилась за городом.

Мамины объятия: Феттахоглу вслед за Мерьем Узерли поделилась снимком с дочкой
Нур Феттахоглу (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

На личной страничке в Instagram 39-летняя Нур Феттахоглу поделилась свежим снимком с дочерью. Вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу актриса из турецкого сериала «Великолепный век» воспитывает четырехлетнюю дочку Элису Гюзин. Отношения с возлюбленным у партнерши Халита Эргенча складывались непросто. В 2015 году Нур ушла от Левента. Однако, спустя полгода после этого, актриса пошла на примирение с мужем. И они снова начали жить вместе. Все это было еще до того, как Феттахоглу родила первенца. Нур крайне редко публикует в личном микроблоге снимки с мужем, предпочитая делиться домашними кадрами с Элисой. На свежем летнем фото Феттахоглу запечатлела свои объятия с четырехлетней малышкой.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин
Нур Феттахоглу поделилась снимком с дочкой Элисой Гюзин (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, селфи с дочерью делилась и Мерьем Узерли. Наследница актрисы старше Элисы Гюзин на два года. В одном из интервью знаменитость призналась, что не стала отказываться от ребенка, когда поняла, что отец малышки не будет присутствовать в их жизни. Со своим избранником Мерьем рассталась еще до родов. Как говорит актриса, сыгравшая роль хасеки Хюррем султан, с появлением в ее жизни малышки, она поняла, что такое бескорыстная и искренняя материнская любовь.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли с дочкой Ларой
Мерьем Узерли одна воспитывает дочку Лару, с отцом девочки она рассталась еще до родов (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

Стоит отметить, что вместе со своей семьей Нур Феттахоглу обосновалась за городом. Так, «карантинные» каникулы партнерша Халита Эргенча провела в частном доме, свободно гуляя с дочерью по своему участку с террасой, садом и бассейном.

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