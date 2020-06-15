«Мне нравилось играть Хюррем»: Мерьем Узерли заговорила о съемках в «Великолепном веке»

Партнерша Халита Эргенча призналась, что ей было приятно быть частью этого образа.

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли призналась, что ей нравилось играть Хюррем-султан. По словам актрисы, наложница падишаха была невероятно сильной женщиной, которой пришлось пережить множество психологически тяжелых переломных моментов на пути к успеху.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча уточнила, что ей было приятно быть частью этого образа. Актриса заверила, что во многих ситуация она повела бы себя иначе, нежели Хюррем. Так, Мерьем подметила, что никогда не смогла бы причинить боль другому человеку для достижения собственной цели.

Говоря о съемках в «Великолепном веке», партнерша Халита Эргенча подчеркнула, что участие в таком масштабном историческом проекте дало ей возможность создавать и развивать многогранный характер такого сложного персонажа, как Хюррем на протяжении нескольких лет. Благодаря этому, как говорит Узерли, она тоже выросла — как актриса.

Так как дома с семьей Мерьем говорила в основном на немецком, в самом начале съемок у нее возникли проблемы с изучением турецкого. Актриса призналась, что со временем этот языковой барьер сошел на нет. Таким образом, девушка учила новые слова и фразы вместе со своим персонажем — русской рабыней Александрой (Роксоланой. — Прим. ред.). А работа над ролью мотивировала Узерли заниматься усерднее.

«Мне нравилось играть Хюррем», — приводит Marie Claire слова Мерьем Узерли.

К слову, в одном из интервью Халит Эргенч признался, что его супруге Бергюзар Корель было сложно наблюдать за тем, как он целовал свою партнершу по съемочной площадке. Так правдоподобно актер изображал страсть к Мерьем.