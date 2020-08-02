Волосы поредели, появилась седина: 50-летний Халит Эргенч предстал на свежем фото с женой

50-летний Халит Эргенч не скрывает, что роль султана Сулеймана стала для него судьбоносной. Актер принимал участие во всех сезонах исторической ленты — с первого, до последнего съемочного дня. В то время, как его партнерша Мерьем Узерли не стала играть «возрастную» Хюррем. Продюсерам пришлось заменить ее другой актрисой — Вахиде Гердюм. Позже Узерли призналась, что почувствовала профессиональное выгорание. Девушка не могла справится с накопившейся усталостью и решила покинуть проект до его окончания. К тому же, в феврале 2014 года у Мерьем родилась дочка. Еще будучи беременной, актриса поняла, что будет воспитывать Лару одна. Так как ее избранник не желал становиться отцом.

В отличие от Узерли, в личной жизни Халита все было стабильно. Его супруга Бергюзар занималась воспитанием их общего сына Али. Мальчику уже исполнилось десять лет. Для возлюбленного Корель стала надежным тылом и опорой. А в марте у супругов родился второй сын — Хан. На личной страничке в Instagram жена Эргенча поделилась свежим снимком с избранником. Со времен съемок в «Великолепном веке» у актера, сыгравшего роль султана Сулеймана, появилась седина на висках, а волосы значительно поредели. Однако возрастные изменения Халита нисколько не тревожат, как и морщины в уголках глаз.

В беседе с поклонниками возлюбленная актера дала понять, что считает себя самой счастливой женщиной в мире. Ведь рядом с ней любимый человек и двое прекрасных сыновей.