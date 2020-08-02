Летнее селфи с мужем: Бергюзар Корель поделилась редкими кадрами с 50-летним Халитом Эргенчем на отдыхе

37-летняя Бергюзар Корель младше своего мужа на тринадцать лет. Еще до знакомства с будущей возлюбленной Халит Эргенч состоял в браке. Как писали в турецкие издания, ради нового романа актер из «Великолепного века» ушел из семьи и сделал Бергюзар предложение руки и сердца. Пара воспитывает двоих сыновей: 10-летнего Али и маленького Хана. Малыш появился на свет в марте. Стоит отметить, что возлюбленная Эргенча крайне редко публикует в личном профиле совместные снимки со своей второй половинкой. Однако на днях Корель поделилась в Instagram сразу двумя летними кадрами, представ перед объективом фотокамеры вместе с избранником. Со времен съемок в «Великолепном веке» у Халита Эргенча появилась седина на висках, а волосы заметно поредели. Однако самого актера совершенно не смущают такие возрастные изменения, как и морщины в уголках глаз.

В одном из своих интервью Халит признался, что роль султана Сулеймана потребовала от него полной самоотдачи. Эргенч практически не бывал дома. Вне съемок он работал над ролью, доводя свою игру до совершенства. Как говорит муж Бергюзар, он выкладывался на максимуме своих возможностей. И в какой-то момент, актер стал понимать, что Сулеймана стало слишком много в его голове. По этой причине, по окончании съемок, возлюбленный Корель взял тайм-аут и некоторое время восстанавливал силы, наслаждаясь семейными буднями.

К слову, Халит не стал скрывать, что его жене было непросто наблюдать за его поцелуями и объятиями с Мерьем Узерли. Настолько правдоподобно они изображали чувства на съемочной площадке. Актер дал понять, что такие сцены могли довести Бергюзар до слез.