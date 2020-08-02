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Стиль в мелочах: Нетребко в хлопковой блузе с открытыми плечами подчеркнула линию декольте

Летний аутфит возлюбленной азербайджанского тенора дополнили босоножки на танкетке с принтом в виде росписи.

Стиль в мелочах: Нетребко в хлопковой блузе с открытыми плечами подчеркнула линию декольте
Анна Нетребко (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Анна Нетребко в беседе с поклонниками призналась, что на протяжении многих лет она пребывает в одном и том же весе. Знаменитость уточнила, что слухи о ее похудении и различные статьи на тему авторских эксклюзивных методов избавления от лишнего веса ничто иное, как обычные выдумки. Так как она сама не стремится скорректировать пропорции фигуры. На протяжении нескольких лет оперная дива носит вещи одного размера.

И это, как говорит возлюбленная Юсифа Эйвазова, ее полностью устраивает. Артистка не намерена сидеть на жестких диетах ради мнимых идеалов красоты. Позицию жены азербайджанского тенора поддерживает и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. Так, искусствовед заверил, что Нетребко выглядит просто восхитительно и у нее нет нужды худеть.

Оперная Дива Анна Нетребко
Анна Нетребко в блузе с открытыми плечами подчеркнула линию декольте (Фото: Instagram.com/anna_netrebko)

На личной страничке в Instagram возлюбленная Юсифа Эйвазова поделилась свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры в шортах и босоножках на танкетке с принтом в виде росписи. Летний аутфит знаменитости дополнила хлопковая блуза с открытыми плечами. 48-летняя певица сделала акцент на линии декольте, не забыв об аксессуарах. Помимо дизайнерской обуви, жена азербайджанского исполнителя подобрала к луку широкополую шляпку, отказавшись от всех украшений, кроме часов с белым ремешком.

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Анна Нетребкоестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильНовости googleЮсиф Эйвазов