С акцентом на длину ног: Нетребко в коротком сарафане с подсолнухами прогулялась по Неаполю

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники, говоря о стиле и внешности 48-летней Анны Нетребко, подметил, что оперная дива не только обладает красивым голосом, но и может похвастаться яркой и запоминающейся внешностью. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова подошли бы головные уборы в русско-народном стиле, к примеру, тиары в виде кокошника.

Соведущий Эвелины Хромченко похвалил артистку за любовь к монохромным оттенкам, заверив, что будучи брюнеткой, Нетребко стоит обратить внимание на насыщенный и глубокий синий оттенок. Ко всему прочему, искусствовед заверил, что Анне не стоит садиться на диету и сбрасывать лишние килограммы ради надуманных идеалов красоты. Васильев уверен, что оперная дива хороша в своем весе и выглядит весьма привлекательно.

На личной страничке в Instagram Анна Нетребко поделилась свежими кадрами, отправившись в путешествие вместе со своей семьей. Как выяснилось, летние каникулы оперная дива проводит в Италии. Для прогулки по Неаполю артистка подобрала короткий сарафан с подсолнухами, сделав акцент на длине ног. Особое внимание возлюбленная Юсифа Эйвазова уделила бронзовому загару, отдав предпочтение наряду с пастельно-желтым принтом.