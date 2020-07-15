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«Каждый должен найти тренера»: Косторная объяснила, почему Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

По словам чемпионки Европы, спортсмены приходят и уходят от наставников.

«Каждый должен найти тренера»: Косторная объяснила, почему Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко
Косторная высказалась после ухода Трусовой от Тутберидзе/https://www.instagram.com/aliona_officialnew/

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная объяснила, почему ее подруга и соперница пятнадцатилетняя фигуристка Александра Трусова ушла от наставницы Этери Тутберидзе. Как известно, сейчас она тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Новость несколько месяцев назад стала крайне неожиданной и произвела эффект разорвавшейся бомбы.

«Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего ужасного. Каждый фигурист должен найти тренера, с которым ему будет комфортно и который приведет его к нужным результатам».

Алена Косторная

Как отметила Косторная, у нее есть в планах освоить четверной сальхов. Правда, пока об этом говорить рано. Сейчас цель отработать до автоматизма прыжки, которые ранее были в ее арсенале. Как известно, спортсменка из-за пандемии была лишена возможности на протяжении нескольких месяцев нормально тренироваться, сообщает olympicchannel.com.

Отметим, что некоторые эксперты уверены, что Плющенко с помощью денег переманил Трусову под свое крыло. Сам он отметил, что ее семья в финансах не нуждается. У нее достаточно обеспеченная семья. Его цель привести спортсменку к золоту Олимпиады 2022 года. Отметим, что в женском фигурном катании в России огромная конкуренция, поэтому сделать это будет крайне непросто. К примеру, еще не сказала своего последнего слова Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана. Она надеется снова вернуться на прежний уровень. Сейчас фигуристка усиленно тренируется.

Александра ТрусоваАлена КосторнаяЕвгений ПлющенкоНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяЕвгений ПлющенкоНовости googleфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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