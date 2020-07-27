Леди на контрасте: Загитова в лаконичной сорочке и присборенных брюках поиграла в гольф в селе Завидово

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане уточнила, что была рада открыть для себя новый вид спорта.

18-летняя Алина Загитова поделилась с подписчиками в Instagram свежим фотоотчетом. Подопечная Этери Тутберидзе побывала в селе Завидово в Тверской области. Как выяснилось, олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане стала гостьей фестиваля «Сильные фигуры». В рамках этого мероприятия фигуристка открыла для себя новый вид спорта. Так, Алина научилась играть в гольф. Перед объективом фотокамеры Загитова предстала в лаконичной белой сорочке и присборенных монохромных черных брюках по фигуре, отдав предпочтение трендовому контрастному стилю. Свой дневной аутфит спортсменка дополнила бейсболкой и практичными кроссовками на шнуровке.

«Очень рада была открыть для себя прекрасный вид спорта — гольф», — отметила Загитова.

Напомним, что подопечная Этери Тутберидзе завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх – 2018 в Южной Корее. Не так давно в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале Алина Загитова сообщила о намерении приостановить свою спортивную карьеру. При этом фигуристка подметила, что продолжит усиленно тренироваться на льду. Наставница спортсменки поспешила успокоить фанатов юной чемпионки, поделившись мнением о том, что Загитова еще сумеет всех удивить. Однако заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Алина неплохо смотрится и в ледовых мюзиклах. Этой зимой фигуристка дебютировала в шоу Татьяны Навка «Спящая красавица. Легенда двух королевств».