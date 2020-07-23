«Поплыли, дружок»: Дмитрий Маликов поделился трогательным фото с подросшим сыном на отдыхе

Певец проводит отпуск с семьей на море. Он намекнул, что собрался в круиз.

Дмитрий Маликов давно стал примерным семьянином. Певец счастлив в браке с Еленой Изаксон больше 20 лет. У пары есть взрослая дочка Стефания. Она успешно окончила школу и теперь перешла на 4-й курс МГИМО. Более того, 20-летняя девушка уже пробует силы в бизнесе. Недавно она выпустила коллекцию летней одежды для девушек. Также у артиста есть двухлетний сын Марк. Мальчика паре выносила суррогатная мать.

После карантина звездная семья отправилась в отпуск. Место отдыха они держат в секрете. Однако Стеша успела устроить фотосессию на пляже и похвастаться красивым видом из номера отеля. Девушка даже на отдыхе блистает в женственных и элегантных нарядах. А теперь сам Маликов поделился снимком, на котором предстал с сыном на руках. Они позировали на фоне корабля. Артист подчеркнул подтянутую фигуру футболкой и брюками, а его наследник был облачен в шорты и толстовку с принтом.

«Поплыли, дружок, за своей мечтой!» — написал Дмитрий.

Одной из первых отреагировала на кадр сестра звезды Инна, которая отдыхает в Ессентуках. «Любимки», — заявила она. Многие поклонники тоже пришли в восторг от нежного фото.

«Два капитана! Полный вперед», «Красавцы, папа и сын», «Как приятно вас видеть, да еще с сыном», «Ах, какие мужчины», «Собрались в круиз?», «Какой красивый малыш и какой счастливый папа!», «Гном Гномыч» большого папы», — прокомментировали пост подписчики.