«Какая же сладость»: Стеша Маликова в бикини устроила фотосессию с подросшим братом на пляже

Дмитрий Маликов гордится тем, что у него сплоченная семья. Певец легко пережил карантин, так как рядом с ним была не только жена Елена Изаксон, но и дочка Стефания. Девушка помогала родителям нянчить ее маленького брата Марка. Несмотря на пандемию, она смогла успешно перейти на четвертый курс МГИМО и выпустить свою коллекцию одежды. Не удивительно, что при первой возможности она с семьей уехала в отпуск.

На днях Стеша предстала в легком платье свободного кроя на балконе отеля. Девушка нежилась в лучах закатного солнца. Вскоре она блеснула и в других образах. А теперь дочка Маликова устроила фотосессию на пляже. Она позировала вместе со своим братом. Девушка облачилась в изумрудный купальник и черную футболку с подплечниками, которая в моде этим летом. Завершила ее пляжный образ соломенная шляпа. А Марк предстал в белоснежной футболке. Он играл с сестрой и даже поцеловал ее.

«Просто люблю тебя, Маркуша», — написала девушка.

Поклонники восхитились трогательными снимками. Многие впервые за долгое время увидели дочку артистку в купальнике. Они заметили, что она поправилась. «Ну да, а как по-другому на отдыхе», — не стала отрицать Стеша.

«Какая красивая», «Какая же сладость», «Очень мило», «Такая стройняшка», «Марк так подрос», «Круто», «Очень нежные отношения», «Ноги у вас идеальные», «Такие классные фото получились», — прокомментировали пост подписчики.