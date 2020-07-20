«В модной тенденции лета»: Стеша Маликова в мини-платье с поясом-кушаком восхитила стилиста

Стеша Маликова с семьей уехала отдыхать на море. Даже на карантине девушка не могла полностью расслабиться. Она училась онлайн, помогала приглядывать за братом Марком и разрабатывала коллекцию летней одежды. Девушка смогла успешно сдать сессию в МГИМО, а ее бренд одежды стал пользоваться спросом, поэтому она со спокойной душой уехала в отпуск. Она нежится на пляже, купается и играет с братом на пляже.

Даже на отдыхе Стеша продолжает хвастаться летними аутфитами. Недавно она блеснула фигурой в платье свободного кроя. Дочка Дмитрия Маликова обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать. А накануне девушка устроила фотосессию на лужайке. Она предстала в мини-платье лимонного цвета с цветочным принтом. Наряд позволил не только блеснуть загорелыми ногами, но и красивой спиной. Пояс-кушак цвета капучино сделал акцент на талии.

«Этот принт, шелк, цвет — моя любовь с первого взгляда. Мы назвали это платье feels like summer, потому что оно в нем действительно чувствуется тот нежный трепет солнечных лучей и беззаботного счастья», — написала девушка.

Поклонники восхитились красотой дочки Маликова. «Красивое платье, но коротковатое», «Утонченная, красивая, девочка, прекрасные гены», «Для семи лет словно. а для 20+ коротковато», — прокомментировали пост подписчики. Отчасти согласилась с ними стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева, которая дала свою оценку образу в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Кажущийся, на первый взгляд, легкий, простой девочковый образ, просто нашпигован модными трендами и ненавязчиво демонстрирует все прелести Стефании. Платье в модной тенденции лета-2020 — с открытой спиной, что является самой элегантной демонстрацией сексуальности. Модные рукав-фонарик и акцент на талии при помощи пояса-кушака. Цвет пояса взят из цветочного принта, который тоже является фаворитом, особенно в таком мелком исполнении. Все стильно, гармонично, поддержано цветочком в прическе, но не напрасно надеты довольно «взрослые» серьги, поскольку образ не так невинен, как кажется, особенно сзади. Мини и открытая спина в сочетании, довольно откровенный рассказ о себе. Обычно демонстрируют что-то одно: либо спину, либо ноги. Спасает ситуацию лето и антураж», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.