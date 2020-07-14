Летний шик: Стеша Маликова в белом платье свободного кроя и трендовых мюлях позировала на море

Стеша Маликова провела карантин с родителями в загородном доме. Она училась онлайн, помогала воспитывать двухлетнего брата Марка и успевала разрабатывать коллекцию летних нарядов. 20-летняя девушка не первый раз пробует силы в качестве дизайнера. После окончания самоизоляции она стала хвастаться новыми образами при различных выходах в город. Наследница артиста следит за трендами. Недавно она похвасталась новой сумкой Dior.

А на днях семья Дмитрия Маликова уехала в отпуск. Они стали делиться снимками с моря. Певец пока не рассекретил место отдыха. А вот его дочка успела поделиться трогательными кадрами с пляжа, на которых играет с братом. Кроме того, она успела устроить и фотосессию, выбрав белый total look. Стеша вновь продемонстрировала безупречный вкус. Однако поклонников особенно сразил ее вечерний образ. Она позировала на балконе с видом на побережье в лучах закатного солнца. Девушка предстала в платье свободного кроя с пышными рукавами. Наряд будто оживал от дуновения ветра. Образ она дополнила трендовыми белыми мюлями с квадратным мысом.

Поклонники были очарованы романтическим луком. Наряд создал нежный образ и подчеркнул стройные ноги девушки. Стеша также собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Для сравнения дочка Маликова также примерила мини-платье с цветочным принтом и поясом-кушаком.

По всей видимости, она готова в день менять несколько образов по настроению. Наследница артиста вызвала восторг у фанатов. Многие уже стали называть Стешу завидной невестой. К слову, многие не раз отмечали, что она унаследовала красоту своей мамы Елены Изаксон.