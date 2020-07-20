Интрига: 42-летняя Екатерина Климова засветила золотое кольцо на безымянном пальце

42-летняя актриса Екатерина Климова – счастливая мать четверых детей. Своих наследников звезда теленовеллы «Бедная Настя» рожала в разных браках.

18-летняя Елизавета появилась на свет в союзе с ювелиром Ильей Хорошиловым. Матвей и Корней (13-ти и 11-ти лет соответственно) в отношениях с актером Игорем Петренко. Младшая 4-летняя Белла – от любви с артистом Гелой Месхи. Все браки были официально зарегистрированы.

Однажды любимица публики с грустью призналась, что, возможно, в том, что она не может построить длительные отношения с мужчинами виновата она сама. Дескать, слишком много времени уделяет сцене, кино и карьере в целом, а мужьям, чаще всего, нужны жены-хозяйки, те, что самоотверженно отдаются семье и супругу. Тем не менее, вниманием сильной половины человечества звезда явно не обделена, у нее толпы поклонников, которые только и мечтают о такой супруге, как она.

А теперь звезда дала еще и дополнительный повод для разговоров о ее замужестве (уже случившемся или скором). Ее подруга Екатерина Вуличенко случайно засветила в своем блоге кадры, на которых хорошо видно у актрисы золотое кольцо на безымянном пальце правой руки.