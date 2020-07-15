«Очень похожа на маму»: 18-летняя дочь Климовой от ювелира оголила плечи в белом платье бэби-долл

Елизавета Хорошилова устроила фотосессию на лугу с книгой.

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, выросла настоящей красавицей. Сейчас девушке 18 лет, и она готовится к новой взрослой жизни. Последний школьный звонок отзвенел, и впереди ее ждет студенчество.

Наследница знаменитости решила не идти по стопам матери или отца-ювелира Ильи Хорошилова, а выбрала свой путь — решила стать журналистом. Ее мать полностью одобряет выбор дочери, считая эту профессию перспективной.

В настоящий момент девушка сдала государственные экзамены, чему и посвятила свою фотосессию, запечатлевшись на лугу с книгой Бунина.

«В ожидании результатов ЕГЭ по литературе», — подписала она кадр.

Лиза постаралась подобрать аутентичный образ, украсив свою голову венком из ромашек и примерив белоснежное платье в стиле бэби-долл с открытыми плечами.

Поклонники пришли в восторг от фото, заметив, что вчерашняя школьница стала сильно напоминать звезду теленовеллы «Бедная Настя».