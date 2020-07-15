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«Очень похожа на маму»: 18-летняя дочь Климовой от ювелира оголила плечи в белом платье бэби-долл

Елизавета Хорошилова устроила фотосессию на лугу с книгой.

«Очень похожа на маму»: 18-летняя дочь Климовой от ювелира оголила плечи в белом платье бэби-долл
Екатерина Климова с дочерью. Фото. https://www.instagram.com/klimovagram/

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, выросла настоящей красавицей. Сейчас девушке 18 лет, и она готовится к новой взрослой жизни. Последний школьный звонок отзвенел, и впереди ее ждет студенчество.

Наследница знаменитости решила не идти по стопам матери или отца-ювелира Ильи Хорошилова, а выбрала свой путь — решила стать журналистом. Ее мать полностью одобряет выбор дочери, считая эту профессию перспективной.

В настоящий момент девушка сдала государственные экзамены, чему и посвятила свою фотосессию, запечатлевшись на лугу с книгой Бунина.

«В ожидании результатов ЕГЭ по литературе», — подписала она кадр.

Лиза Хорошилова. Фото
Блог Лизы Хорошиловой. Фото https://www.instagram.com/khrsh.lv/

Лиза постаралась подобрать аутентичный образ, украсив свою голову венком из ромашек и примерив белоснежное платье в стиле бэби-долл с открытыми плечами.

Поклонники пришли в восторг от фото, заметив, что вчерашняя школьница стала сильно напоминать звезду теленовеллы «Бедная Настя».

«Очень похожа на маму», «Лизонька, с каждым годом все больше и больше становишься похожей на маму», «Вы очень красивая девушка! Как и мама! Удачи с литературой», «Мамина улыбка», — написали фолловеры в аккаунте Хорошиловой.

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