«Очень похожа на маму»: 18-летняя дочь Климовой от ювелира оголила плечи в белом платье бэби-долл

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой, Елизавета Хорошилова, выросла настоящей красавицей. Сейчас девушке 18 лет, и она готовится к новой взрослой жизни. Последний школьный звонок отзвенел, и впереди ее ждет студенчество.
Наследница знаменитости решила не идти по стопам матери или отца-ювелира Ильи Хорошилова, а выбрала свой путь — решила стать журналистом. Ее мать полностью одобряет выбор дочери, считая эту профессию перспективной.
В настоящий момент девушка сдала государственные экзамены, чему и посвятила свою фотосессию, запечатлевшись на лугу с книгой Бунина.
«В ожидании результатов ЕГЭ по литературе», — подписала она кадр.
Лиза постаралась подобрать аутентичный образ, украсив свою голову венком из ромашек и примерив белоснежное платье в стиле бэби-долл с открытыми плечами.
Поклонники пришли в восторг от фото, заметив, что вчерашняя школьница стала сильно напоминать звезду теленовеллы «Бедная Настя».
«Очень похожа на маму», «Лизонька, с каждым годом все больше и больше становишься похожей на маму», «Вы очень красивая девушка! Как и мама! Удачи с литературой», «Мамина улыбка», — написали фолловеры в аккаунте Хорошиловой.