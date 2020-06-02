«Ну, за кого?»: Климова всерьез задумалась о замужестве дочери

Екатерина Климова появилась на Первом канале в эфире шоу «Вечерний Ургант». Актриса заговорила с ведущим программы о «Евровидении». Оказалось, что она не очень любит этот конкурс.

«С каждым годом мне все сложнее смотреть его. Противоречие у меня возникает, как у матери. Я переживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж (старшей наследнице артистки Лизе 18 лет. — Прим. авт.)», — сказала она в эфире.

Этим Климова сильно удивила Ивана Урганта.

«А «Евровидение» как может помешать замужеству?» — спросил он. «Ну, за кого?» — вопросила она. Ведущий попытался убедить актрису, что женихов полно, они даже есть в студии шоу.

Екатерина также рассказала на Первом, что ее старшая дочь осталась в этом году без выпускного бала, из-за чего сильно переживает. А свое будущее она связывает с журналистикой. Любимица российской публики полностью поддерживает наследницу в этом выборе, считая, что за телевидением — будущее.

Напомним, Екатерина Климова — многодетная мама. Ее дочь Елизавета родилась в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней — во втором официальном союзе с актером Игорем Петренко, младшая дочь Белла появилась на свет в гражданских отношениях с артистом Гелой Месхи.