Климова во время телешоу отказалась дома садить цветок, известный как «мужегон»

Екатерина Климова приняла в гостях на своей даче съемочную группу Первого канала. Дом звезды и ее загородный быт показали в эфире шоу «На дачу!».

Актриса уже давно перебралась за город и ничуть об этом не жалеет. По словам артистки, здесь она даже похорошела. А все благодаря свежему воздуху, здоровому сну и спокойствию за своих близких, ведь все на виду, все рядом.

Несмотря на статус отечественной звезды, Екатерина сама разбила огород, посадила картошку и другие овощи. Ведущая программы Наташа Барбье рекомендовала для дачи герань, считая, что она отгоняет мух. Климова при этом заметила: «Я слышала, что она и мужиков из дома гонит». Тем не менее, совсем отказываться от полезного цветка не стала и посадила несколько экземпляров на веранде.

Напомним, 42-летняя Екатерина Климова была замужем трижды, любимица публики воспитывает четверых детей от 4-х до 18-ти лет.