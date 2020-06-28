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Звездный гость

Климова во время телешоу отказалась дома садить цветок, известный как «мужегон»

Герань посоветовала звезде ведущая Наташа Барбье.

Климова во время телешоу отказалась дома садить цветок, известный как «мужегон»
Екатерина Климова. Фото Global look press.

Екатерина Климова приняла в гостях на своей даче съемочную группу Первого канала. Дом звезды и ее загородный быт показали в эфире шоу «На дачу!».

Актриса уже давно перебралась за город и ничуть об этом не жалеет. По словам артистки, здесь она даже похорошела. А все благодаря свежему воздуху, здоровому сну и спокойствию за своих близких, ведь все на виду, все рядом.

Несмотря на статус отечественной звезды, Екатерина сама разбила огород, посадила картошку и другие овощи. Ведущая программы Наташа Барбье рекомендовала для дачи герань, считая, что она отгоняет мух. Климова при этом заметила: «Я слышала, что она и мужиков из дома гонит». Тем не менее, совсем отказываться от полезного цветка не стала и посадила несколько экземпляров на веранде.

Напомним, 42-летняя Екатерина Климова была замужем трижды, любимица публики воспитывает четверых детей от 4-х до 18-ти лет.

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