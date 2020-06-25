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Теперь по-настоящему: Степан Меньщиков сходил в ЗАГС с глубоко беременной невестой

Шоумен собирается жениться на Ангелине Монах.

Теперь по-настоящему: Степан Меньщиков сходил в ЗАГС с глубоко беременной невестой
Степан Меньщиков и Ангелина Монах. Фото https://www.instagram.com/stepanvalerich/

Недавно Ангелина Монах, возлюбленная Степана Меньщикова, немало удивила поклонников шоумена. Оказывается, участники телепроекта «Дом-2» не женаты официально.

Публику это заявление обескуражило тем, что буквально несколько месяцев назад (в марте этого года) он хвастался в своем Instagram свадебными фото со своей возлюбленной, а также принимал поздравления в комментариях блога. Потом с его аккаунтом случилась какая-то проблема (Степан предположил, что его взломали) и снимок испарился.

На вопросы фолловеров, что все это значит, Монах решила не отвечать, но заверила, что они только обручились. И вот, похоже, что поход в ЗАГС пары все-таки состоялся. Бывший парень Алены Водонаевой и Виктории Бони сдал свои рубежи и решил жениться во второй раз. Об этом пара сообщила в своих блогах, обнародовав снимки после подачи заявления.

«Поздравляйте нас! Сегодня мы подали заявления в ЗАГС и скоро станем мужем и женой. Через пару недель», — заявил Степан.

Напомним, Меньщиков был два года назад женат на Евгении Шамаевой, в этих отношениях у них появилось двое детей — девочка и мальчик. У будущей жены Степана тоже есть две наследницы, а также маленькая внучка.

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