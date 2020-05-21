«Хочу развеять этот миф»: девушка Меньщикова заявила, что не выходила за него замуж

В начале марта Степан Меньщиков разместил в личном блоге свадебную фотографию со своей возлюбленной Ангелиной Монах. Участник «Дома-2» предстал перед фотообъективом в смокинге, а его возлюбленная — в белом платье с открытыми плечами. Кадр он подписал: «Мы счастливы!». Вполне в духе известной телестройки.

Естественно, что его многочисленные друзья и фолловеры поспешили поздравить пару с заключением брака. Любопытно, что по прошествии нескольких месяцев пара вдруг стала утверждать, что они не женаты. Об этом написал Степан в личном блоге, а теперь и его избранница решила внести ясность.

«Много разговоров, что мы уже женаты. Хочу развеять этот миф. Мы со Степаном только обручены, колечко это – именно то, с которым Степа сделал мне предложение. Свадьбу мы только планируем. Правда не понятно, как это сделать в условиях самоизоляции. Рожать мне в сентябре, животик все больше и больше, и время летит очень быстро. А так хочется побыть красивой невестой в шикарном платье», — сообщила в личном блоге беременная Англелина.

На вопрос, откуда тогда свадебные фото в Сети, девушка отвечать не стала. Однако комментарий заметила и поставила ему «лайк». Также она выказала свое одобрение комментарию ниже – о том, что это всего лишь снимки.