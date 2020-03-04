«Мы счастливы!»: звезда «Дома-2» Степан Меньщиков женился во второй раз

Бывший участник шоу «Дом-2» Степан Меньщиков женился во второй раз. Фотографию со свадьбы мужчина разместил в личном блоге. Его избранница Ангелина беременна.

Это будет уже третий ребенок для шоумена. От первой жены Евгении Шамаевой, с которой он разошелся пару лет назад, у него уже есть дочь и сын. У новой супруги тоже две дочки. Пара безумно рада пополнению и спокойно относится к детям друг друга от предыдущих браков, резонно считая, что малышей не может быть слишком много.

В день свадьбы на невесте было надето изысканное платье с открытыми плечами и выделенной зоной декольте. Чуть завышенная талия скрывала немного округлившиеся формы Ангелины. Фату избранница Степана решила не примерять.

«Мы счастливы!» — в духе «Дома-2» подписал свадебный кадр мужчина.

Кстати, вполне возможно, что ребенок у звездной пары появится на телешоу. Дело в том, что недавно Меньщиков согласился участвовать в продолжении проекта «Дом-2», где встретится звездный старый состав программы. Многие из них придут семьями.