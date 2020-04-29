«Перечислять ее активы не стану»: Меньщиков похвастался состоятельностью жены

Степан Меньщиков решил рассказать подробнее о своей жене Ангелине, которая, несмотря на беременность, решила составить шоумену компанию на телепроекте «Доме-2». Впрочем, в таком решении нет ничего удивительного — в то время, как основная часть России мается от безделья в душных квартирах, сладкая парочка улетела на райские Сейшелы.

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«Геле всего 39 лет, и в этот зрелый возраст она достигла тех профессиональных и материальных высот, о которых не только ее ровесницы, но и ровесники могут только мечтать. Перечислять ее активы я сознательно не стану, чтобы у некоторых ее недоброжелателей голова не лопнула от зависти. Ангелина, обладая привлекательной внешностью и женским обаянием, имеет прагматичный склад ума, который помогает ей достигать поставленных задач со скоростью акулы», — похвастался успехами супруги Степан.

По его словам, Ангелина легко сходится с людьми и умело ими управляет, причем так, что они этого не замечают. Имея маску скромницы, женщина обладает железным несгибаемым характером. Однако все-таки одна слабость у нее есть — любовь к Степану. Мужчина об этом знает и вьет из нее веревки.

Напомним, недавно жена Меньщикова стала бабушкой. Старшая дочь Ольга родила ей внучку. Также у Ангелины есть вторая дочь Карина.