«Мы больше не живем вместе»: муж Полины Гагариной подтвердил, что расстался с певицей

Дмитрий Исхаков только спустя месяц после того, как появились слухи о разладе в семье, нашел в себе силы признаться, что они больше не пара.

Полина Гагарина — одна из самых популярных отечественных певиц. В мае этого года в СМИ просочилась информация, что у нее проблемы в отношениях с мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. Сообщалось, что они не живут вместе и находятся на грани развода. Супруги долгое время молчали, но при этом артистка перестала публиковать фото с возлюбленным. Ее соцсети заполнили кадры с подрастающей дочкой Мией.

И вот спустя месяц, 22 июня, Дмитрий все-же подтвердил, что он уже с Полиной не пара. По словам мужчины, они больше не живут вместе, но сохранили хорошие отношения ради наследницы. Ничего касательно развода он решил не говорить.

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», — написал Исхаков.

Примечательно, что накануне он опубликовал архивное фото из отпуска, на котором запечатлел жену с дочкой и сыном певицы от прошлых отношений. Так Дмитрий сам себя поздравил с Днем отца.

Поклонники, которые и так догадывались о разладе в семье, признались, что сожалеют о случившемся. Многие надеялись, что супруги смогут решить конфликт мирным путем, так как и раньше не раз ходили слухи, что они на грани развода.

«Жаль, такая пара», «Жаль, счастья вам», «Красивая пара была», «Счастья обоим, все бывает», — стали писать подписчики.

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