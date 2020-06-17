«Спектакль окончен»: Джиган предстал в обнимку с Самойловой после несостоявшегося развода

Рэпер вывез возлюбленную на природу. Поклонники подозревают, что пара и не собиралась расставаться.

Джиган и Оксана Самойлова были главными медийными персонами последние несколько месяцев. Рэпер после рождения долгожданного сына дважды попал в рехаб. Его возлюбленная не скрывала своего подавленного состояния и намекала, что супруг ее предал.

Когда семья вернулась из Майами, то Самойлова сразу подала на развод. Артист пытался исправить ситуацию, вымаливая прощение. То ли самоизоляция помогла влюбленным забыть все плохое, то ли слова о разводе были пиаром, как считают поклонники, но суд по делу о разводе не состоялся. Как сообщили СМИ 15 июня, Самойлова отозвала свой иск.

Ни адвокаты пары, ни сами звезды не стали комментировать информацию о несостоявшемся разводе. А 17 июня, словно в подтверждение слухов, Джиган опубликовал фото с супругой. Он предстал в ярком костюме в обнимку с возлюбленной. Рэпер вывез семью в кафе на воде. Самойлова в шортах и пикантным топе с глубоким вырезом улыбалась держала мужа за руку.

«Романтика», — лаконично написал артист.

Поклонники стали активно обсуждать увиденное. Некоторые лишь убедились в том, что супруги пропиарились за счет своих семейных неурядиц, а другие обрадовались воссоединению семьи. «Развелись или развели», «Спектакль окончен», «Расходимся ребята», «Все-таки воссоединились. Удачи», «Это все сценарий, как печально», «Это было ожидаемо», «Хватит разводить людей, разводится не собираетесь», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Джиган встретил Оксану, когда еще не был знаменит. Долгое время они откладывали свадьбу, а потом устроили пышное торжество. Модель растит трех дочерей и сына, при этом хвастаясь стройной фигурой.