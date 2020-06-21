«Мамы очень много»: Гагарина в сарафане с рукавами-фонариками прогулялась с дочкой Мией

На личной страничке в Instagram 33-летняя Полина Гагарина поделилась свежим отчетным снимком. Знаменитость дала понять, что за время своих «карантинных» каникул она переусердствовала с гиперопекой. Так, в комментариях к фото с трехлетней дочкой Мией выпускница «Фабрики звезд» подметил, что ее семья ждет того момента, когда она снова вольется в привычный рабочий график с частыми гастролями, командировками, фестивалями и репетициями.

По словам Полины, их с Дмитрием Исхаковым наследница растет очень ответственной и самостоятельной девочкой. Несмотря на свой юный возраст, Мия держит в маленьком кулачке всю семью. Как говорит певица, ее первенец Андрей в таком же возрасте нуждался в повышенной опеке и заботе. И едва ли не до пятого класса за него все делали мама и бабушка. А вот дочка Гагариной совершенно другая. Малышка любит управлять взрослыми, раздавая им всякие задания. При этом кроха нередко проявляет свой сильный характер.

«Мамы много… Очень много! Мам, ты когда на работу?!» — подписала свой снимок с дочерью певица.

На прогулку с наследницей Полина Гагарина отправилась в принтованном сарафане с трендовыми рукавами-фонариками. О моде на этот эту деталь в интервью Teleprogramma.pro говорила имидж-стилист Ольга Трофимова. Примечательно, что акцент певица сделала на линии декольте. По словам Полины, большую часть времени они с дочкой проводят у бассейна или в песочнице за лепкой куличей.