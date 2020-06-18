«Как идет форма! Богиня»: Климова запечатлелась на съемочной площадке «По законам военного времени»

Поклонники Екатерины Климовой вновь могут видеть свою любимицу в сериале «По законам военного времени». Третий сезон теленовеллы стартовал на Первом канале 15 июня.
Специально для тех, кто упустил этот важный для киноманов момент актриса обнародовала селфи, которое она сделала на съемочной площадке картины. Фотография любимицы произвела глубокое впечатление на публику, многие с радостью восприняли известие о запуске нового сезона, а кое-кто был в очередной раз очарован внешностью звезды.
«Как идет военная форма! Богиня!», «Глаза – в аккурат под цвет формы. Просто сияют», «Нельзя быть такой красивой!» — прокомментировали селфи Климовой фолловеры.
Напомним, во время самоизоляции звезда жила в своем загородном доме с детьми, активно занимаясь огородом и домашним хозяйством, делая лишь редкие выезды на телепередачи. Тем не менее, актриса не скрывала, что сильно тоскует по работе в кино и театру.