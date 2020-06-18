«Как идет форма! Богиня»: Климова запечатлелась на съемочной площадке «По законам военного времени»

Поклонники Екатерины Климовой вновь могут видеть свою любимицу в сериале «По законам военного времени». Третий сезон теленовеллы стартовал на Первом канале 15 июня.

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Специально для тех, кто упустил этот важный для киноманов момент актриса обнародовала селфи, которое она сделала на съемочной площадке картины. Фотография любимицы произвела глубокое впечатление на публику, многие с радостью восприняли известие о запуске нового сезона, а кое-кто был в очередной раз очарован внешностью звезды.

«Как идет военная форма! Богиня!», «Глаза – в аккурат под цвет формы. Просто сияют», «Нельзя быть такой красивой!» — прокомментировали селфи Климовой фолловеры.

Напомним, во время самоизоляции звезда жила в своем загородном доме с детьми, активно занимаясь огородом и домашним хозяйством, делая лишь редкие выезды на телепередачи. Тем не менее, актриса не скрывала, что сильно тоскует по работе в кино и театру.