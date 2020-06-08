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Звездный гость

«Горячий шоколад»: Екатерина Климова раскрыла секрет своих красивых волос

Актриса призналась, что очень скучает по съемкам.

«Горячий шоколад»: Екатерина Климова раскрыла секрет своих красивых волос
Екатерина Климова. Фото Global look press

Как и многим артистам, Екатерине Климовой приходится непросто в период пандемии и строгого режима самоизоляции. Но тосковала звезда вовсе не по закрывшимся салонам красоты, а по работе, общению с коллегами и глазам своих поклонников в зрительном зале.

«Словами не передать, как я скучаю по съемкам, интервью, репетициям и просто по чашечке кофе с коллегами и подругами!» — призналась она.

Сейчас исполнительница главной роли в теленовелле «Бедная Настя» потихоньку стала возвращаться к прежней жизни. «После недолгого (а по ощущениям — бесконечного!) перерыва, выход в свет кажется как минимум церемонией вручения «Оскара», — сказала Екатерина Климова. Она заметила, что в последнее время стала часто появляться на ТВ. И эти визиты были для нее волнительными еще из-за того, что прическу и макияж ей приходилось делать самой. Но, как оказалось, переживала она напрасно. Звезда получила море комплиментов от телезрителей, и многие из них были направлены на волосы актрисы.

Екатерина Климова. Фото
Екатерина Климова. Фото Global look press

Удивительно, но, как оказалось, Екатерина красит свои роскошные локоны самостоятельно. У нее дома всегда лежит несколько упаковок любимого бьюти-средства, а оттенок, который она использует, называется «горячий шоколад».

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