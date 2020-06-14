Климова в облегающих джинсах скинни оказалась стройнее 18-летней дочки

42-летняя актриса Екатерина Климова, судя по всему, решила, что ее 18-летней дочке Лизе пора наведываться к косметологу. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» засветилась недавно в специализированной клинике вместе с наследницей.

Об этом с гордостью сообщила врач артистки Жанна в своем блоге, обнародовав фото из медучреждения.

Екатерина, как всегда, выглядела неподражаемо. Актриса подчеркнула свою стройность облегающими джинсами скинни, примерив с ними розовый свитшот и белые кроссовки. Елизавета, недавно закончившая школу, предпочла черные брюки с лампасами и белый топ бра, обнажающий пресс. Сверху дочь Климовой от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова накинула трендовую куртку «варенку».

Отметим, что обе родственницы даже в этом совсем не публичном месте блистали и вполне могли вызвать зависть своими подтянутыми фигурами. Тем не менее, судя по обнародованному фото, мама в этом звездном семействе оказалась более хрупкой. Впрочем, возможно, в этом эффекте виноваты не слишком удачные брюки Лизы.

Кстати, недавно Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» заверила, что лампасы не вышли из моды и сдавать свои позиции не собираются. Это уже классика, которая прочно обосновалась в гардеробах модниц.