«Позор семье и папе убийце!»: сына Ефремова атаковали хейтеры

Громкое ДТП со смертельным исходом на Смоленском шоссе в Москве не прокомментировал в Сети только ленивый. Люди возмущены поведением Михаила Ефремова, который сел за руль предположительно в нетрезвом состоянии и выехал на встречку. Сергей Захаров, находившийся за рулем злополучного фургона позже скончался в больнице от многочисленных тяжелых травм.

Многие не верят, что актера настигнет правосудие (ему светит 12 лет тюрьмы), однако сам Ефремов уже полностью признал свою вину и бегать от возмездия Фемиды даже не пытается.

В этом инциденте досталось не только устроителю смертельного дорожного происшествия, но и его детям. Дочь-гендерфлюид Михаила Олеговича Мария-Анна Ефремова оправдалась за отца в stories Instagram, заметив, что сочувствует родственникам умершего и не одобряет поступок отца. А вот другой знаменитый отпрыск заслуженного артиста – актер Никита Ефремов – решил хранить по поводу инцидента гробовое молчание.

В его stories Instagram можно увидеть только беззаботные посты с прошедшего отдыха на природе. Однако народный гнев настиг и его в личном блоге тоже. Не увидев никаких комментариев по поводу случившейся трагедии, люди стали писать возмущенные послания под последним постом мужчины. В нем Никита пытался поддержать медиков, которые работают с коронавирусными больными.

«Лучше бы отца лечил», «Он мог ему помочь, поместив в клинику на лечение», «Фуууу, позор вашей семье и вашему папе убийце!», «Позор, а не актер!», «Убийца папаша», — можно увидеть в комментариях личного блога артиста.

Отметим, что многие фолловеры поддержали своего любимца, заметив, что родственник тут ни при чем. «Сын за отца НЕ В ОТВЕТЕ, хватит сюда писать оскорбления!», «Думаете, Никите сейчас просто? Думаете, он не знает, что его отец совершил большую ошибку. Хватит нагнетать и гнать на Никиту! Совсем уже обезумели», «Сочувствую вам. Терпения и сил», «Сын за отца не в ответе. Никита, Вам сил пережить это все», — написали подписчики.