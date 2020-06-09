«Наказать по всей строгости закона!»: люди в Сети требуют посадить Ефремова

Накануне на Смоленском шоссе произошло смертельное ДТП с участием знаменитого актера Михаила Ефремова. Предположительно (обстоятельства выясняются, было проведено медосвидетельствование), заслуженный артист был пьян. Выехав на встречную полосу, он врезался в лоб автофургону «Лада». Ехавший за рулем житель Рязанской области Сергей Захаров скончался в больнице.

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Против звезды кино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, ему светит до 12 лет лишения свободы. Однако многие россияне не верят, что случится правосудие. «Отмажется, не переживайте», «Они небожители, им все можно», — пишут пользователи Сети.

В настоящий момент интернет-пространство просто кипит от комментариев по поводу произошедшего инцидента, люди требуют справедливого возмездия.

«Посадите!», «Наказать по всей строгости закона! Хоть и актера уважаю и люблю, но никому не дозволена вседозволенность», «Какой бы знаменитый ни был, он принес несчастье и переживания другим людям. Наказать!», «Ефремов не раз позорил своего знаменитого отца (Олег Ефремов), на этот раз он по-крупному влетел, пусть судят его по закону, он достал уже со своими выходками», — пишут люди.

Кстати, нашлось немало и тех, кто сочувствует Ефремову. «Михаил, держитесь, мы Вас любим! Все остальное – дело обстоятельств», «Мишаня, держись, дружище. Ты сделаешь выводы», «Да, жаль конечно, что Ефремов совсем спивается», «Бедолага! Он болезный! Но талант!» — пишут фолловеры.

Отметим, что среди сочувствующих звезде оказалась и Тина Канделаки. Она тоже высказала сожаление по поводу его пристрастия к алкоголю.

К слову, сам Ефремов на месте аварии говорил, что не собирается избегать правосудия и будет отвечать за содеянное по закону.