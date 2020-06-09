До 12 лет: полиция переквалифицировала дело Михаила Ефремова

8 июня на Смоленском шоссе произошло страшное ДТП, виновником которого стал популярный актер Михаил Ефремов. По словам очевидцев, знаменитость была откровенно пьяна. На обнародованных в Сети кадрах он с трудом передвигается на ногах и говорит. Артист прошел медосвидетельствование, о результатах которого станет известно позже.

В настоящий момент стало известно, что пострадавший в аварии Сергей Захаров из Рязанской области погиб в результате травм несовместимых с жизнью. В связи с этим полиция изменила пункт статьи относительно Ефремова на более тяжелый, сообщил ТАСС.

«Уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на п. а ч. 4 указанной статьи», — процитировало информагентство начальника пресс-службы московского ГУ МВД России Владимира Васенина.

Данная статья предусматривает наказание до 12 лет колонии. Кроме того, как передает РИА Новости со ссылкой на источник, в ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для Ефремова и о вызове его на допрос.

Также на данный момент стало известно, что Иван Стебунов, который, якобы, ехал в одном авто с Ефремовым, заявил, что оказался на месте аварии уже позже. По словам актера, он не был ни на каком торжестве с Михаилом Олеговичем (об это писали некоторые источники) и приехал на место трагедии в машине с супругой, отдельно от заслуженного артиста.