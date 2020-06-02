«Остались кожа да кости»: 70-летний Боярский поразил изможденным видом

Поклонники выразили свою обеспокоенность в отношении состояния и здоровья Михаила Боярского. Народный артист РСФСР записал свежий видеоролик, выйдя на связь с верными почитателями. Так, тесть Максима Матвеева попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области. Актер театра и кино уточнил, что медики обнаружили у детей редкую генетическую патологию. Маленькие пациенты нуждаются в срочной операции, а для этого нужно собрать крупную сумму денег — непосильную для одной семьи. Оперировать мальчиков должны за границей.

Отец 34-летней Елизаветы Боярской не смог остаться в стороне от такого горя. Народный артист РСФСР подметил, что сыновьям его коллеги-музыканта поставили «страшный диагноз» — адренолейкодистрофию. Одному из мальчиков пять лет, а второму — всего три годика. С каждым днем состояние малышей только ухудшается. А их родители не теряют веру в лучшее, рассчитывая на помощь добрых людей. Ведь самим им не справиться. По словам Боярского, после операции мальчишки смогут быстро восстановиться и будут жить, как другие детки.

К слову, на трансплантацию костного мозга для Марка и Адриана потребуется порядка 60 миллионов рублей. Ранее видеообращение к поклонникам, с просьбой о помощи мальчикам сняли и другие знаменитости, среди которых: Анна Семенович и Алексей Воробьев.

Своими трогательными и проникновенными словами найти отклик в сердцах пользователей смог и Михаил Боярский. Поклонники народного артиста РСФСР благодарят его за поддержку семьи, столкнувшейся с таким серьезным испытанием — болезнью детей.

При этом подписчиков актера взволновал и тот факт, что отец Елизаветы за время самоизоляции заметно потерял в весе. Актер поразил изможденным и болезненным видом, пишет kp.ru.