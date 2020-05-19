«Абсолютно счастлив»: Боярский рассказал о самом желанном событии, связанном с внуком

70-летний Михаил Боярский поделился сокровенным событием, связанным с внуком. На самоизоляции народный артист России внезапно появившееся свободное время посвящает семье. Актер признается: для него карантин стал не наказанием, а благом, ведь до недавнего времени Михаил продолжал усиленно работать, сверяясь с расписанием на стене.

«Всю жизнь я вкалывал, как тысяча китайцев. Завтра в Москву, послезавтра в Киев, потом Тбилиси, потом Красноярск… тут спектакль, там спектакль, запись песен, запись телепередачи, концерты… А сейчас пустой лист, ничего! И меня это так радует!» — поделился он ощущениями.

Михаил подметил: сейчас он коротает деньки на даче вместе с самыми близкими людьми — женой Ларисой Луппиан, дочерью Лизой и внуками. Всего на участке находится около 12 человек — именно их присутствие делает Боярского счастливым. Больше всего времени актер посвящает младшему внуку — общему сыну Лизы с Максимом Матвеевым, Грише. Пока что мальчику всего год, но он уже старается активно разговаривать.

«Он говорит уже «мама» и «папа», скоро скажет «деда» — и тогда я буду абсолютно счастлив!» — поделился своим ожиданием Боярский.

Боярский искренне счастлив наблюдать за внуками и очень хотел бы, чтобы эта возможность длилась как можно дольше.

«Дети, как зайцы, бегают по лужайке, играют в мяч, в бадминтон, прыгают на батуте, катаются с горки… В общем, чудесное настроение, поэтому я так рад, что наконец-то довелось мне побыть в семье долгие дни», — подытожил он в беседе с Ариной Шараповой для «Радио «Комсомольская правда».