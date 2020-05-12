Все повседневно: 34-летняя Боярская вслед за Климовой предстала без макияжа

Актриса напомнила, что в этом учебном году ее старший наследник оканчивает первый класс.

Елизавета Боярская вместе с Максимом Матвеевым воспитывают двоих детей. Первенец пары появился на свет в 2012 году. Андрею уже исполнилось восемь лет. В семье также подрастает годовалый Григорий. В недавнем интервью муж актрисы объяснил, почему они перебрались обратно в Санкт-Петербург.

Зять народного артиста РСФСР Михаила Боярского уточнил, что Москва — неплохой город, однако лично он устал от пробок. При этом Максим дал понять, что они с женой уже успели обжиться на новом месте. Рядом с их домом в Питере есть и детские сады, и дом культуры — все, что нужно детям для развития.

На домашней изоляции Елизавета Боярская предпочитает не пользоваться косметикой. В Stories актриса поделилась свежим кадром, показав себя в естественном виде без прикрас. Этот тренд также поддержала 42-летняя Екатерина Климова, русская модель Наталья Водянова, Мария Миронова, Кристина Асмус, Полина Гагарина и многие другие.

Ко всему прочему, Елизавета подметила, что в этом учебном году ее старший наследник оканчивает первый класс. Возлюбленная Максима Матвеева не скрывает: она считает себя ревнивой. При этом знаменитость старается не устраивать мужу скандалов, полагая, что он просто не выдержит такого давления.

Актриса уточнила, что ей всегда хотелось, чтобы ее вторая половинка чувствовала себя максимально комфортно рядом с ней. Поэтому Боярская пришла к выводу, что Максиму вряд ли понравится повышенный контроль с ее стороны.