«Пребывал в тени своей звездной супруги»: Васильев считает, что Боярской достался красавец-муж

Историк моды подметил, что супруг Елизаветы обладает аристократической внешностью и при этом очень похож на истинного дворянина.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб возлюбленного 34-летней Елизаветы Боярской. При этом историк моды также сделал комплимент и дочери народного артиста РСФСР. По словам искусствоведа, Елизавета — красивая и популярная актриса, которой он не раз восхищался.

«Ее муж какое-то время пребывал в тени своей звездной супруги. Роли Лизы казались более значительными. Например, возлюбленная Колчака в картине «Адмиралъ» или Анна Каренина в одноименном сериале режиссера Карена Шахназарова. Кстати, Вронского сыграл Максим Матвеев», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что в последнее время карьера зятя Михаила Боярского стала развиваться стремительнее. В этом году на Первом канале вышел сериал «Триггер», где Максиму досталась главная роль. По словам историка моды, проект имел успех у зрителей, да и популярность актера заметно выросла. Чему Васильев нисколько не удивлен.

«У Матвеева не только очевидный талант, но и очень выигрышная внешность: высокий рост, хорошая фигура, благородное лицо с крупными, а не мелкими чертами. У супруга Лизы красивые волосы и совершенно римский профиль. Все это дает возможность назвать его внешние данные аристократичными», — добавил телеведущий.

По словам историка моды, Константин Эрнст сделал верный выбор, доверив этому актеру роль князя Трубецкого в фильме «Союз спасения». Как считает Васильев, супруг Елизаветы Боярской похож на истинного дворянина.

Говоря о стиле и гардеробе актера, телеведущий подметил, что у Максима есть удивительное качество — он может обыграть любую вещь. Муж Елизаветы отдает предпочтение качественным, стильным, модным костюмам.