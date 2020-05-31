«Очень выигрышная внешность»: муж Боярской отпустил бороду и похвастался мускулатурой

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и внешность мужа 34-летней Елизаветы Боярской. Так, историк моды подметил, что некоторое время Максим Матвеев оставался в тени своей красавицы-жены. Однако сейчас молодой человек много снимается в кино, его хорошо знают продюсера и режиссеры и он может позволить себе выбирать роли.

За два месяца самоизоляции зять Михаила Боярского успел отпустить бороду. Кроме того, на свежем снимке Максим Матвеев похвастался мускулатурой. Актер сам смастерил для младшего сына — полуторагодовалого Григория деревянную качалку в виде коня.

«У Матвеева не только очевидный талант, но и очень выигрышная внешность», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что муж Елизаветы Боярской обладает правильными чертами лица и совершенно римским профилем. Напомним, что у супругов есть и восьмилетний сын Андрей. В этом учебном году мальчик пошел в первый класс. К слову, возлюбленная Матвеева не стала засиживаться в декретном отпуске после вторых родов. Елизавета поспешила вернуться в театр. На репетиции актриса приходила вместе с маленьким сынишкой Григорием. Пока наследник Боярской мирно спал в своей колыбельке, его звездная мама могла работать над ролью с коллегами по творческой сцене.

В одном из интервью Матвеев объяснил, почему они всей семьей решили обосноваться в Санкт-Петербурге. По словам актера, ему успели порядком поднадоесть столичные пробки. А рядом с питерской квартирой супругов есть все необходимое: детские садики, школы и даже дом творчества. Таким образом, им с Лизой не придется возить детей на машине, так как все находится в пешей доступности. На самоизоляции у актера появилось свободное время, которое он может посветить сыновьям и своей любимой жене. Ранее Боярская говорила о том, что им с супругом очень сложно определиться с отпусками. Пока один снимается в кино, у другого перерыв. И наоборот. Именно по этой причине совместные путешествия Максим и Елизаветы стараются планировать заранее.