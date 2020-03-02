37-летний муж Боярской объяснил, почему они с детьми поселились в Питере

Муж актрисы из фильма «Адмиралъ» — 37-летний Максим Матвеев — в недавнем эксклюзивном интервью рассказал о том, почему вместе со своей семьей он переехал в Северную столицу.

Избранник Елизаветы Боярской уверен, что в этом городе его детям будет комфортно. Несмотря на то, что Москва, как выразился артист, прекрасный город, проблема многочисленных пробок все так же актуальна.

«Ты пока доедешь из школы до кружка, а потом обратно — потратишь полдня», — не без иронии подметил актер.

В Питере же, как утверждает Максим, все в шаговой доступности. Муж дочери народного артиста РСФСР Михаила Боярского подчеркнул, что в будущем его мальчишки смогут посещать различные кружки в Аничковом дворце, который, к слову, располагается недалеко от дома Матвеева. Таким образом, звездным родителям не придется возить сыновей на дополнительные занятия, экономя драгоценное время.

Говоря о переезде в Санкт-Петербург, возлюбленный Елизаветы Боярской не оставил без внимания вопрос, связанный с воспитанием Андрея и Григория. Актер уверен, что многие родители сталкиваются с так называемым синдромом первого ребенка.

Максим заверил, что какими бы подкованными и уверенными в себе не были новоиспеченные родители, все равно первенец получает одно воспитание, а второй малыш растет немного в другой атмосфере — с другим подходом.

«Во втором случае ты более расслабленный», — приводит «ОК!» слова Максима Матвеева.

Напомним, что актер женат на Елизавете Боярской. В семье артистов с разницей в шесть лет родились двое сыновей. Старший наследник пары — Андрей — увлекается шахматами и робототехникой. В сентябре внук Боярского пошел в первый класс.

Возлюбленная Матвеева признавалась, что потратила достаточно много времени на выбор школы для мальчика. Она хотела отдать Андрея в учебное заведение с математическим уклоном, однако позже все-таки передумала. В декабре младшему наследнику Елизаветы, Григорию, исполнился год.