«Влюблена в жизнь»: Боярская облачилась в трендовый свитер оттенка пудры

Супруга актера из фильма «Союз спасения» Максима Матвеева приняла участие в импровизированной портретной фотосессии. На личной страничке микроблога 34-летняя Елизавета Боярская поделилась понравившимся кадром. Перед объективом фотокамеры знаменитость позировала в трендовом свитере пастельной гаммы. При выборе цветовой палитры актриса отдала предпочтение оттенку розовой пудры. Образ Елизаветы дополнили аксессуары: серьги, разноцветные браслеты и сумочка-клатч.

«Влюблена в жизнь! В небо, в солнце, во Вселенную! Влюблена в семью, друзей и работу! С Днем всех влюбленных! Празднуйте его каждый день», – обратилась к поклонникам актриса.

Напомним, что вместе с мужем Максимом Матвеевым дочка 70-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского воспитывает двоих детей. У пары подрастают семилетний Андрей, мальчик учится в первом классе в одной из питерских школ, и годовалый Григорий.

По словам Елизаветы, после рождения младшего сына она не стала засиживаться в декретном отпуске. На театральные репетиции Боярская приходила с маленьким Гришей. Пока младенец спал в своей колыбельке, его звездная мама могла работать над ролью вместе с коллегами по сцене, отвлекаясь только для того, чтобы покормить сынишку или сменить ему мокрые пеленки.

При этом актриса уточнила, что ее возлюбленный прекрасно справляется с их общими мальчишками. Если Елизавете нужно отлучиться в город по делам, она может доверить заботам мужа не только старшего отпрыска, но и маленького Григория.