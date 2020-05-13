«Дети могут гордиться мамой»: Васильев заметил, что Зудина одевается как молодая женщина

Историк моды не стал скрывать, что супруга ныне покойного Олега Табакова выглядит моложе своих лет.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 54-летней Марины Зудиной. При этом историк моды напомнил о скоротечности времени.

В марте уже исполнилось два года со дня смерти художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова. По словам телеведущего, еще несколько лет назад ему посчастливилось поработать с ныне покойным народным артистом СССР и его супругой. Соведущий Эвелины Хромченко создавал костюмы для спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в постановке Константина Богомолова.

Васильев не стал скрывать, что Мария Зудина всегда была очень привлекательной женщиной, но с характером. И при жизни Олега Павловича, как утверждает историк моды, ее можно было назвать настоящей царицей Художественного театра.

«Она играла почти все главные роли. И делала это самозабвенно, хорошо, с моей точки зрения, собирая большие залы. Поэтому считаю все нападки на ее «бесталанность» безосновательными», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды заверил, что Марине Зудиной выпала нелегкая доля. После тяжелой утраты ей предстояло вернуться в строй и доказать всем, что она готова жить и работать дальше, быть актрисой и без Олега Павловича.

«И вот то, что мне нравится в ней: она не опустила руки, не сломалась. Марина не ушла в себя, не стала затворницей. Снялась в сериале «Содержанки» режиссера Константина Богомолова, с которым много работала в театре. Марина все правильно сделала. Она сказала: «Я буду жить дальше, несмотря ни на что». И доказывает это. Когда траур закончился, она стала выходить в свет и выглядит великолепно. Молодец!» — отметил телеведущий.

По словам Васильева, у актрисы обширный гардероб, очень артистический и эффектный. В свои 54 года, как говорит историк моды, она выглядит значительно моложе. Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что мог бы дать Зудиной не больше сорока.