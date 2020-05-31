«Я чиста перед собой»: Татьяна Брухунова заявила, что не уводила мужа у Степаненко

Имя молодой жены Евгения Вагановича в последнее время часто мелькает в новостях популярных изданий. Татьяну Брухунова обвиняют в том, что она развалила брак Степаненко и Петросяна. Но бывшая помощница юмориста воспринимает подобные заявления с обидой и отвечает, что не причастна к разладу семьи.

«Глубоко убеждена: всем воздастся по заслугам. Даже тем упырям, которые за три рубля мне тут нотации читают. Жизнь не раз доказывала, что бумеранг исправно работает, а, самое главное, что я чиста перед собой — никогда никого ниоткуда я не уводила», — заявила новоиспеченная жена. View this post on Instagram A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on Mar 23, 2020 at 10:38am PDT

Поклонники артиста эстрады разделились на два лагеря. Одни считают, что Елена Степаненко и Евгений Петросян уже давно не жили вместе, и лишь создавали видимость идеальной семьи, а другие утверждают, что Брухунова явно имела план и систематично входила в доверие звезд, чтобы потом получить свою выгоду.

Как бы то ни было, но на данный момент Татьяна Брухунова является законной женой Евгения Вагановича, от которого недавно у нее появился ребенок. На заявления о том, что она стала разлучницей и увела мужа у 67-летней Елены Григорьевны отвечает довольно резко, а иногда и грозится расправой обидчикам.