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Петросян подарил Брухуновой кольцо из 18-каратного золота почти за 50 тысяч рублей

Как отмечают дизайнеры, у сатирика прекрасный вкус.

Петросян подарил Брухуновой кольцо из 18-каратного золота почти за 50 тысяч рублей
Петросян подарил жене дорогое кольцо/http://globallookpress.com/

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, в stories Instagram похвасталась подарком от любимого мужа. Ранее многие замечали, что сатирик не жалеет денег на свою молодую супругу. Он регулярно балует ее дорогими украшениями.

Татьяна Брухунова. Фото
Татьяна Брухунова похвасталась подарком. Фото: /https://www.instagram.com/bruhunova/

На этот раз он подарил кольцо ювелирного дома Tiffany&Co из коллекции Paloma’s Graffiti. Надпись Love выполнена почерком французского модельера Паломы Пикассо — младшей дочери Пабло Пикассо. Палома также является ювелирным дизайнером компании Tiffany&Co.

«Кольцо сделано из 18-каратного золота. А его стоимость на сайте бутика составляет 47 тысяч 900 рублей. У Евгения Вагановича прекрасный вкус».

Дизайнер Влад Торхов

Отметим, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно поженились в конце прошлого года. Недавно юморист даже опубликовал в соцсетях первый совместный кадр с супругой, перестав скрывать свою любовь от взглядов окружающих, сообщает «Комсомольская правда».

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