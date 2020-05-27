«Очень стильно!»: Брухунова поддержала тренд на клетку, дополнив яркий образ для прогулки сумкой-седло

В своем Instagram 31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась фотографией с прогулки. Для очередного выхода в свет девушка предпочла актуальную в этом сезоне клетку — стильную красную рубашку и туфли в тон. Дополнила свой аутфит модница черным кепи, солнечными очками и культовым аксессуаром, остающимся на острие не первый сезон, — сумкой-седло от Dior.

Публикация вызвала массу откликов у подписчиков. Многие отметили, что аутфит Брухуновой невероятно стильный: «Брючки, туфли, сумка-класс!!!», «Красотка!!! Оооочень красиво!», «Татьяна! Выглядите очаровательно», «Очень красивы. И очень стильно одеваетесь, вдохновляете, спасибо» — прокомментировали некоторые.

Не обошлось и без непрошенных советов. Кто-то решил, что в образе девушки много клетки, и что-то стоило бы заменить, а кому-то не понравилась рубашка. Однако, Брухунова резко пресекла негатив, отправив хейтеров в бан.

Под публикации своих аутфитов Брухунова создала отдельный хэштег – «карантиновlook». Под ним уже несколько эффектных образов модницы, которые собрали множество комплиментов и вдохновили подписчиц девушки.