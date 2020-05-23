«А после 74 лет?»: Степаненко с Цискаридзе обсудили, в каком возрасте мужчин тянет к «марамойкам»

В гостях у знаменитой юмористки на шоу «Еще не вечер» побывали бывший и нынешний премьеры «Большого театра», а также актриса Мария Порошина.

Елена Степаненко этой весной запустила свое новое шоу «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1». В нем она принимает звездных гостей, много шутит и смеется. Специально к премьере звезда отечественного юмора очень сильно преобразилась – похудела, сменила имидж и стала выглядеть намного моложе своих 67 лет.

На кануне в очередной программе Степаненко принимала в студии прославленного танцора Николая Цискаридзе. К ней и экс-премьеру «Большого театра» присоединились также актриса Мария Порошина и артист балета Денис Родькин, воспитанник Цискаридзе. В ходе беседы наставник вспомнил, как «спас» своего подопечного от «марамойки» — девушки, с которой у Родькина закрутился роман. «Денег хотела, в ЗАГС тащила» — отметил Цискаридзе, намекая на корысть и меркантильность «любви».

На что Степаненко задалась вопросом, почему многих тянет к таким женщинам. Цискаридзе отметил, что так бывает по юности и неопытности, а еще после 40 лет. На что Степаненко уточнила:

— А после 74 лет? — спросила экс-жена Евгения Петросяна. — Ой, это еще хуже, Лена, — ответил ей Цискаридзе.

В комментариях под видео на YouTube некоторые зрители уловили сарказм в отношении бывшего мужа Елены Степаненко 74-летнего Евгения Петросяна: «Молодец Лена хорошо подколола Петросяна».

Кстати, нынешняя супруга сатирика, 31-летняя Татьяна Брухунова на днях назвала Степаненко «четвертой диковинной женой».