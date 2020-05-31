«Пригожин озвучил проблему»: Запашный рассказал, как стали зарабатывать артисты цирка

Эдгард Запашный опубликовал в своем Instagram пост, в котором описал проблему многих творческих людей в период пандемии коронавируса. Директор Большого Московского цирка поддержал Иосифа Пригожина, который совсем недавно заявил, что многим артистам нечего есть. Слова продюсера вызвали волну сарказма и скандал с лидером группировки «Ленинград». Эдгард в своей публикации показал фото известного дрессировщика, которому сейчас приходится работать разносчиком еды в столице.

Эдгар рассказал о том, что дрессировщик переживает непростое время. Днем он ухаживает за своими тиграми, а с вечера до полуночи разносит еду. Запашный отмечает, что этот случай не единственный и многие артисты цирка, театра и кино ушли на заработки в обслугу. Они работают грузчиками, сварщиками, водителями, чтобы прокормить собственные семьи.

«И обратите внимание, что эти люди не жалуются в своих соцсетях, не пишут, что страна не такая, что им все должны. Они просто идут и работают. Пригожин озвучил проблему и она действительно есть», — подчеркнул Запашный.

Директор Большого Московского цирка отметил, что эти люди сильные духом. Они мужественно решают свои проблемы и даже не знают о тех, кто судачит и хайпует на беде других, потому что у них просто нет на это времени.