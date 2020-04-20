«Без денег и без работы сидим уже давно»: Эдгард Запашный рассказал о проблемах в цирке

Директор Большого Московского цирка отметил, что в скором времени животных будет нечем кормить.

Всемирная пандемия обрекла многие организации и предприятия на ситуацию, в которой приходится выживать. Это также коснулось деятелей культуры и искусства. Корреспонденты Teleprogramma. pro пообщались с директором Большого Московского цирка и узнали о проблемах, возникших из-за короновируса.

Эдгард Запашный отмечает, что его западные коллеги, такие, как всемирно известный цирк «Дю Солей», сократили 90% своих сотрудников, но он так поступить не может.

«Ряд структур, связанных с животными, уже находятся в катастрофическом положении. Многие директора частных цирков начали обращаться к местным жителям за помощью. А у частного сектора сегодня нет никаких связей с госструктурами», — сказал Эдгард. View this post on Instagram A post shared by Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru) on Feb 16, 2020 at 3:58am PST

Также он отметил, что государство обязано обратить внимание на структуры, в которых задействованы животные. Если этого не сделать, то могут произойти непоправимые вещи.

«Животные начнут умирать. Я прекрасно осознаю, что профессиональные и порядочные люди снимут с себя последнее, но не дадут животным пострадать. Так было во все времена. Яркий пример — Ленинградский зоопарк, который пережил даже блокаду. Люди продолжали заботиться о животных, хотя ситуация была страшной: людей нечем было кормить», — отметил Запашный. больше по теме «Милая Грета, вы счастливы?»: Запашный обратился к Тунберг на фоне пандемии коронавируса Российский артист нашел связь между громкими требованиями шведской школьницы и нынешней ситуацией в Европе.

Эдгард рассказал, что некоторые его коллеги живут вместе с животными на самоизоляции. По словам директора Большого Московского цирка, многие четвероногие артисты сильно поправились, потому что не выступают, а это тоже является проблемой.