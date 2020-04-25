Иосиф Пригожин сообщил о смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram сообщил, что из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Именно она лично прослушивала все хиты звезд отечественной эстрады и решала, кто из них попадет в ротацию, а кто нет.

Как отметил Иосиф Пригожин, он не понимает, почему Господь забирает так рано хороших людей. По его словам, Юлия Ларионова была добрейшим человеком и большим профессионалом своего дела.

«Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на «Русском радио». Светлая память и искренние соболезнования родным и близким».

Иосиф Пригожин

В комментариях под постом Пригожина отметились многие звезды отечественной эстрады. Так супруга Пригожина певица Валерия сказала, что случившееся с Ларионовой – просто ужасно. Не могут поверить в смерть талантливого человек и многие другие звезды шоу-бизнеса. Среди них Стас Пьеха, Анита Цой и Лолита Милявская. Актер Эммануил Виторган добавил, что также выражает соболезнования всем родным Ларионовой.