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«Вот группа семейная у нас!»: Галкин показал, как Пугачева веселится с сыном

Примадонна на пару с Гарри исполнила музыкальную композицию.

«Вот группа семейная у нас!»: Галкин показал, как Пугачева веселится с сыном
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото Global look press.

Кому-то в самоизоляции трудно и откровенно скучно, но только не семейству Пугачевой и Галкина. В большом дворце у них есть и место, и возможности для интересных развлечений. Да и фантазии у звездной четы с детьми хватает, чтобы не страдать от вынужденного домашнего заточения.

Алла Борисовна с мужем и отпрысками создает совместные кулинарные шедевры, прогуливается по саду, проводит домашние концерты, да и просто играет. Недавно шестилетние близнецы Гарри и Лиза устроили для своих родителей сюрприз – музыкальное представление в домашней студии: мальчик сел за инструмент, а девочка харизматично станцевала.

Теперь музыкальное представление решила устроить сама Пугачева, взяв с Гарри струнные инструменты они сыграли и спели для Максима Галкина. Стоит ли говорить, что артист остался крайне доволен.

«Вот группа семейная у нас!» — с восторгом прокомментировал он увиденное.

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