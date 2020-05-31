«Вот группа семейная у нас!»: Галкин показал, как Пугачева веселится с сыном

Кому-то в самоизоляции трудно и откровенно скучно, но только не семейству Пугачевой и Галкина. В большом дворце у них есть и место, и возможности для интересных развлечений. Да и фантазии у звездной четы с детьми хватает, чтобы не страдать от вынужденного домашнего заточения.

Алла Борисовна с мужем и отпрысками создает совместные кулинарные шедевры, прогуливается по саду, проводит домашние концерты, да и просто играет. Недавно шестилетние близнецы Гарри и Лиза устроили для своих родителей сюрприз – музыкальное представление в домашней студии: мальчик сел за инструмент, а девочка харизматично станцевала.

Теперь музыкальное представление решила устроить сама Пугачева, взяв с Гарри струнные инструменты они сыграли и спели для Максима Галкина. Стоит ли говорить, что артист остался крайне доволен.